Na turnen en volleybal nu ook zwemcoach onder vuur: atleten tot op en over de limiet gepusht

Het rommelt in het Belgische zwemmen. Bondscoach Fred Vergnoux stapt na het WK eind deze maand op. “Om familiale redenen”, klonk het in een persbericht van de KBZB, maar ondertussen is duidelijk dat er meer aan de hand was. De Fransman duwde zijn zwemmers soms over hun grenzen. Het verhaal doet denken aan dat van volleycoach Gert Vande Broek of het duo Kiefer-Heuls in het turnen.

Twee jaar geleden leek het dieptepunt van het zwembad al bereikt voor de KBZB. De resultaten zaten dik tegen, een rampscenario zonder één enkele Belgische zwemmen op de Spelen van Parijs drong zich op. En na het ontslag van Ronald Gaastra en het vertrek van Ronald Claes zat de Belgische zwembod een jaar geleden ook nog eens zonder hoofdcoach. De oplossing moest dan maar uit het buitenland komen. Enter Fred Vergnoux, een inmiddels vijftigjarige Fransman met een naam als een klok in de zwemwereld. Hij coachte onder meer de olympische kampioene Mireia Belmonte.

Beetje bij beetje leek het Belgische zwemmen uit het dal te klimmen sinds de komst van Vergnoux. Ondertussen zijn er drie landgenoten geplaatst voor Parijs 2024: Lucas Henveaux, Valentine Dumont en Roos Vanotterdijk. Kleine kanttekening: alleen die laatste maakte onderdeel uit van de federatiewerking onder leiding van Vergnoux. En toch, de positieve schwung was er.

© BELGA

Zaterdagochtend werd de opwaartse lijn voor het Belgische zwemmen plots doorbroken door het onverwachte vertrek van Vergnoux, die wel nog het WK in Japan voor zijn rekening neemt eind juli. Officieel klinkt het dat de Fransman opstapt “om familiale redenen, waarbij hij steeds voor zeer lange periodes gescheiden diende te leven van zijn echtgenote en kind”.

Yellow Tigers

Al snel na de bekendmaking van het vertrek van Vergnoux, staken de geruchten de kop op dat er meer aan de hand is dan enkel familiale redenen. Rondvraag leert dat het de voorbije maanden tot zware botsingen is gekomen met sommige zwemmers, die het gevoel kregen tot op en soms ook over hun grens te worden gepusht. Het gaat in de eerste plaats om wat volgens sommigen té hoge fysieke eisen van de coach waren, maar daar gingen atleten ook mentaal onder lijden. Of er sprake is van écht grensoverschrijdend gedrag, daar bestaat geen consensus over. Van scheldpartijen à la Yellow Tigers lijkt alvast geen sprake. Vergnoux wilde zijn zwemmers hun grens laten opzoeken om ze beter te maken, maar lijkt daarin soms te ver te zijn gegaan.

Binnen de KBZB heerst nog altijd een groot respect voor Vergnoux, maar zijn de minder positieve verhalen over hem tegelijkertijd ernstig genomen. Toen dan ook nog bleek dat de Fransman op een jaar van de Spelen met andere werkgevers aan het spreken was, zagen ze bij de zwembond nog weinig reden om met hem door te gaan.

Vlucht vooruit

Geen enkele zwemmer heeft een klacht ingediend tegen Vergnoux, en door de samenwerking nu stop te zetten, is de vlucht vooruit genomen. In gesprekken tussen de KBZB en haar hoofdcoach kwamen beide partijen tot het besef dat het verderzetten van de samenwerking wel eens tot officiële klachten kon gaan leiden. En dus is de stekker er in het belang van iedereen uitgetrokken. Vergnoux zou al min of meer rond zijn met een nieuwe werkgever.

Eind juli werkt Vergnoux nog het WK in Fukuoka af voor de Belgen. Wie hem daarna opvolgt, is nog onduidelijk. De grote internationale namen zijn op een jaar van de Spelen allemaal bezet. De KBZB lijkt terug bij af.