Tweelingbroertjes Yates één en twee in een Tourrit: ”Als kind hebben we dit duizend keer gedaan”

Als tienjarigen deed de tweeling het als spelletje in Manchester. Twintig jaar later deden ze het dunnetjes over in de eerste Tourrit. Samen een helling op tot een van beiden het begaf. De broers Adam en Simon Yates (beiden 30) schreven in Bilbao geschiedenis. Een regelrechte broederstrijd om het geel en de ritzege. Adam Yates won en daar raakte hij zelf niet over uitgepraat: “Eén en twee in een Tourrit, wie kan dat zeggen?”

In het verleden werd er in het peloton om gegrapt. “Zouden ze mekaar niet stiekem afwisselen?” Zo hard lijken Simon en Adam Yates, nochtans een twee-eiige tweeling, op mekaar dat ze zonder dat iemand het zou merken van trui en rugnummer kunnen wisselen. Het maakt hét verhaal van de eerste Tourrit alleen maar merkwaardiger. Even leken we op de gevreesde Cote de Pike op weg naar een groot duel tussen Vingegaard en Pogacar, tot twee broers uit de buurt van Manchester de hoofdrol inpikten. Adam Yates, ploegmaat van Pogacar bij UAE, had op Cote de Pike nog even de rol moeten lossen, maar eenmaal over de top, met nog tien kilometer te gaan, kwam hij in volle snelheid aansluiten en trok meteen door. De rest liet begaan. Op één man na, een renner met wie Adam Yates al van voor zijn geboorte bijzonder close is: Simon Yates. Met hun tweeën stoomde de tweeling op de finish af. Als was het een flashback naar hun kinderjaren. “Als kind hebben we dat inderdaad duizend keer gedaan”, lachte Simon, zelf voor het Australische Jayco-AlUla rijdend. “In wedstrijden, op training: altijd met twee tegen mekaar. Nu deden we het plots in de Tour. Een fantastische ervaring.”

Ook toen al nauwelijks uit elkaar te houden Adam (l) en Simon. — © Future via Getty Images

Wie is de beste?

Reeds als tieners hoorden de broers-Yates tot de grootste wielertalenten die Groot-Brittannië rijk was. Nu eens won de ene, dan weer de andere. Toen al kon niemand zeggen wie echt de beste was – het zou nooit meer veranderen. Toch was het uitgerekend de man die in Bilbao het geel pakte, die even uit de boot dreigde te vallen. Toen de broers in 2011 aanklopten bij de British Cycling Olympic Academy, de eliteschool van het Britse wielrennen, werd alleen Simon toegelaten. “Het was niet dat ik niet goed genoeg was”, zou Adam later aan het Engelse wielerblad ProCycling vertellen. “Ik kon alleen niet genoeg resultaten voorleggen. De wedstrijden in Engeland lagen mij niet zo. Ik wist toen al dat ik bergop op mijn sterkst was.”

Het zou de wegen van de broers uit mekaar doen lopen. Terwijl Simon bij het Britse baanteam in perfecte omstandigheden kon trainen, wroette Adam zich een weg omhoog langs een Frans amateurteam. Tot ze twee jaar later in de Ronde van de Toekomst weer samenkwamen en een voorproefje gaven van wat in Bilbao opnieuw zou gebeuren: in het eindklassement tekende de tweeling voor de plaatsen één en twee, zij het dat Simon toen de beste was. Het zou de verhouding tussen beide broers blijven tekenen. Enerzijds zijn ze onafscheidelijk. Nog altijd wonen ze in Andorra op amper vijf minuutjes van mekaar en trainen ze zoveel mogelijk samen. Aldus Adam Yates: “De laatste vijftien jaar is er geen dag voorbijgegaan dat we mekaar gesproken hebben. Wij zijn superclose.” Anderzijds zijn ze ook nooit bang geweest hun eigen weg te kiezen. De eerste jaren van hun profcarrière fietsten ze samen bij Orica en Mitchelton-Scott, maar terwijl Simon ook daarna voor de Australische ploeg – het huidige Jayco-Alula – zou kiezen, trok Adam eerst naar Ineos om vervolgens bij UAE te belanden. Sportief leek Simon intussen de betere van Adam geworden: hij wint de Vuelta, net als ritten in alle grote ronden en staat op het podium in de Giro. Adams grootste zege tot de Ronde van Romandië dit jaar waren de Clasica San Sebastian en ritzeges in de Tirreno en de Dauphiné.

De broertjes reden lange tijd samen bij Mitchelton-Scott. — © Getty Images

Voor de ogen van hun ouders

Tot Adam in Bilbao de rollen omdraaide en voor de ogen van hun ouders, met de camper in Baskenland, eindelijk zijn eerste ritzege in een grote ronde pakte. In een minder harmonieuze familie zou het vast op ruzie uitgedraaid zijn. Want met zijn kopman Pogacar achter hem, weigerde Adam aanvankelijk mee te werken. “Pas op vier à vijf kilometer van de streep kreeg ik het teken dat ik vol mocht gaan.” Maar toen had Simon al veruit het meeste werd opgeknapt, waardoor Adam hem in de laatste honderden meter overboord kon gooien. Wrang? “Tja, Simon begrijpt dat wel”, aldus Adam. “Dat is nu eenmaal professioneel wielrennen. Bovendien: dit toont aan dat Simon in supervorm is. Ik weet zeker dat hij de volgende drie weken nog vaker dan mij lief is een pain in the ass zal zijn.” En Simon begreep het inderdaad: “Natuurlijk is dit voor mij ontgoocheld. Maar ik heb een fantastische relatie met mijn broer. Ik ben gelukkig voor hem.”