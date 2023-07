BMW vat vuur tijdens testrit in Lanklaar: twee inzittenden kunnen zichzelf in veiligheid brengen

Zaterdag rond 18 uur heeft een BMW vuur gevat op de Boslaan in Lanklaar. De chauffeur en de passagier konden zich in veiligheid brengen door de wagen tot stilstand te brengen op het Ondernemerspark, een zijstraat van de Boslaan.

© MMD

De twee inzittenden van de witgekleurde BMW4 kwamen terug van een garage en maakten een testrit met de wagen.

© 112 Meldingen Limburg

Op de Boslaan nabij het kruispunt met de Broekhofstraat merkten ze een vuurhaard op onder de motorkap. Om de wagen van de Boslaan te houden, reed men de zijstraat Ondernemerspark in. Ze konden zich in veiligheid brengen en verwittigden de brandweer van Maasmechelen.

© MMD

Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen hoog uit de wagen en was er een sterke rookontwikkeling. Het verkeer op de Boslaan van Lanklaar naar Dilsen moest tijdelijk over één rijstrook. Later werd de Boslaan ook even volledig afgesloten.

© MMD

De politie van de zone Maasland zorgde voor veiligheid op straat. De brandweer van Maasmechelen moest na het blussen van de vuurhaard ook de straat Ondernemerspark met water reinigen.