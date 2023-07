Een dertiende medaille voor België: Oshin Derieuw moet op Europese Spelen vrede nemen met zilver na verlies in boksfinale

Oshin Derieuw heeft op de Europese Spelen in Polen de zilveren medaille behaald in het bokstoernooi in de klasse tot 66 kilogram. Derieuw verloor in de finale om goud tegen de Turkse topfavoriete Busenaz Sürmeneli, de regerende olympisch kampioene bij de welters en tweevoudig wereldkampioene (2019 en 2022), op punten (0-5). Drie scheidsrechters gaven het voordeel met 30-27 aan de Turkse, die het bij de twee overige leden van het arbitrale korps haalde met 29-28 en 30-26.