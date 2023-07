Waar eet je de lekkerste pannenkoeken aan zee? “Deze zijn super, die andere smaakt naar vispannetje”

Winter of zomer, aan zee gaat een pannenkoek er altijd in. Maar waar eet je de beste? Topchocolatier Julius Persoone ging voor ons op zoek naar de lekkerste pannenkoek van de kust. Hij proefde er tien, van de Panne tot Knokke, en vond de absolute topper. “Deze is duidelijk met hart en ziel gemaakt”, klonk het. Al werd hem ook minder lekker werk voorgeschoteld: “Deze smaakt naar vispannetje. Bah.” En één kok moet nog op “halvemaantjescursus”.