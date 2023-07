OPROEP. Was u getuige van de rellen in Frankrijk?

De 17-jarige Nahel werd dinsdagochtend in het Franse Nanterre doodgeschoten door de politie, nadat hij geweigerd had te stoppen voor een verkeerscontrole. Sinds zijn dood is het erg onrustig en braken er elke nacht al stevige rellen uit.

Niet alleen in Nanterre, maar ook in onder andere Roubaix, Rijsel, Marseille en Lyon was het op zijn minst erg onrustig de afgelopen nacht. Wij zijn op zoek naar Limburgers die wonen of op vakantie zijn in Frankrijk en de rellen van dichtbij meemaakten.