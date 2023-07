Remco Evenepoel richt eigen fietsacademie op in Brussel: “Kinderen die de middelen niet hebben op de fiets krijgen”

Een uur was hij te laat op zijn eigen persconferentie in de sporthal Caerenbergveld in Dilbeek. Geen mens wacht graag, maar deze keer vond niemand de vertraging erg. De persconferentie zou namelijk beginnen tijdens de diepe finale van de eerste Tourrit in Bilbao. Nogal een knullige timing, wetende dat de zaal vol zit met wielerjournalisten. Doordat de kersverse Belgisch kampioen te laat kwam, kon iedereen rustig op de TV in de sporthal volgen hoe de gebroeders Yates richting overwinning en gele trui knalden. Handig opgelost door Evenepoel, al denken we niet dat het daar om te doen was.

Maar de R.EV Brussels Cycling Academy dus. Een idee waar Evenepoel zelf mee afkwam en dus mag hij, geflankeerd door onder andere Brusselse minister Sven Gatz en Christophe Impens van Golazo, uitleggen wat het project juist inhoudt. “Het idee is ontstaan in gesprek met mijn vader. Ik zat in de zetel en opeens dacht ik: alles wat ik tot nu toe bereikt heb, komt niet vanzelf en het zou leuk zijn als er in deze regio iets meer voor het wielrennen gedaan wordt. Brussel staat meer bekend omwille van voetbal en ook een beetje rugby, meer dan het wielrennen. Het is hier ook moeilijk om veilig te fietsen met al dat verkeer in en rond Brussel. Dus vond ik dat het tijd was om de fiets gelijk te stellen met die balsportjes”, aldus Evenepoel met een grijns op het gezicht.

En zo ontstond dus het idee om de R.EV Brussels Cycling Academy op te richten. “Dat is een sociaal project waarbij we kinderen die niet de middelen hebben om zomaar op een fiets te kruipen, gaan ondersteunen. In samenwerking met fietsenmerk Specialized gaan we hen fietsen schenken. Ik heb nooit beseft hoe moeilijk het is om aan materiaal te komen, voor mij was dat vanzelfsprekend.”

Richting WK wielrennen 2030 in Brussel

Zo’n project kost natuurlijk geld en dus stapte vader Patrick Evenepoel naar minister Sven Gatz, op zoek naar financiële steun. “Toen Patrick enkele maanden geleden bij ons op het kabinet kwam zei hij: “Remco wilt dit en als hij iets in zijn hoofd heeft, wil hij dat dat ook gebeurt.” Toen er aan de Stad Brussel gevraagd werd om het project mee te financieren, werd er niet getwijfeld. This was an offer you can’t refuse. Het topmateriaal gaat veel jonge gasten doen dromen en hopelijk een klik teweegbrengen.”

“Het doel van de academie is niet dat ze wielrenner of wielrenster worden, maar wel dat ze de fiets gaan ontdekken”, zo gaat Evenepoel verder. Al spreekt de wereldkampioen zichzelf even later tegen, want met het project heeft hij toch sportieve doelstellingen. Eén heel concrete doelstelling zelfs. “Onze droom is dat een jonge Brusselaar of Brusselse uit de R.EV Brussels Cycling Academy geselecteerd wordt voor het WK wielrennen van 2030 in Brussel.” De Brusselse Schepen van sport Benoit Hellings ziet het alvast groot. “We hebben geen zin om nog vijftig jaar te wachten op een opvolger van Remco, zoals we met jou vijftig jaar hebben moeten wachten voor een opvolger van Eddy Merckx.”

Hopelijk echte talenten

Een van de partners van het project is Golazo. Christophe Impens geeft de nodige details over het project. “Het bestaat uit vier fasen. Fase één is kinderen motiveren om mee te doen. Dat zullen in eerste instantie kinderen uit Brusselse buurthuizen zijn. Maar op termijn gaan we het uitbreiden naar Vlaanderen en Wallonië. De R.EV Brussels Cycling Academy zal ook on tour gaan. Zes à tien keer per jaar gaan we naar gemeenten en steden en vragen we aan de burgemeester een verkeersvrij parcours van anderhalve kilometer, om de kinderen echt een koersgevoel te geven. Met nadarafsluitingen, aankomstboog en speaker.

In fase twee gaan we kijken of er misschien talent tussen zit. De volgende fase is hen laten proeven van competitie. En de laatste fase is dat de echte talenten deel worden van een development team. Met als ultieme doel, zoals Remco al zei, een selectie voor het WK in Brussel in 2030.”En ook Evenepoel zelf zal een actieve rol proberen te spelen binnen het project. “Als ik kan, graag. Zowel voor mezelf als voor kindjes zou het een enorme motivatie om erbij te zijn wanneer we naar die gemeenten of steden gaan. Ik ga het zeker proberen. Het idee kwam van mij, dus ik moet er ook wat voor over hebben. Het is ook voor mezelf een goede houvast.”