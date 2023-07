Red Lions krijgen pak rammel van Nederland en doen slechte zaak in strijd om eindzege Pro League

De Belgische hockeymannen hebben zaterdag hun veertiende wedstrijd (op zestien) in de Hockey Pro League zwaar verloren. De Red Lions (FIH 2) gingen in Antwerpen tegen Nederland (FIH 1) met 1-6 de boot in en zien hun kansen op eindwinst fel slinken.

Nederland startte veel scherper dan de Belgen en Koen Bijen tekende al na twee minuten voor de 0-1. De Lions konden geen vuist vormen en moesten het spel ondergaan. Na treffers van Tjep Hoedemakers en Steijn Van Heijningen stond Oranje bij de rust 0-3 in het voordeel.

België kwam met goede moed uit de kleedkamers maar Jip Janssen drukte die meteen de kop in met de 0-4. Floris Wortelboer en Thierry Brinkman duwden het mes dieper in de wonde. Tussendoor redde Alexander Hendrickx op een strafbal de eer.

© BELGA

De Lions werken momenteel in Antwerpen hun laatste vierluik van deze editie van de Pro League af. Vrijdag rolden ze Spanje (FIH 8) met 7-2 op in hun eerste duel. Maandag staat het tweede duel met Spanje op de agenda, dinsdag valt het doek met een nieuwe Derby der Lage Landen tegen Oranje.

Nederland komt bovenaan de stand met 32 punten uit vijftien wedstrijden. Ook Groot-Brittannië (32 punten) en India (30 punten) staan in de top drie maar hebben elk al hun zestien wedstrijden afgewerkt. De Lions volgen als vierde met 27 punten uit veertien duels, wat wil zeggen dat ze hun twee laatste duels absoluut moeten winnen om nog een kans te maken op de eindzege.

Denayer: “Alles lukte voor Nederland”

“Het was zeker niet onze beste wedstrijd, terwijl het voor onze tegenstanders een van die dagen was waarop alles lukte”, klonk het bij aanvoerder Felix Denayer. “Voor ons zat de wedstrijd van vrijdagavond waarschijnlijk nog in de benen, want het was duidelijk dat Nederland veel fitter was dan wij. Maar dat mag geen excuus zijn. Wat vooral telt is ons belangrijkste toernooi van het jaar, het EK in Mönchengladbach eind augustus.”

“We hebben vandaag veel zaken getest tegen een van de beste teams ter wereld. We hebben nog twee wedstrijden te gaan om deze Pro League af te sluiten en daar gaan we ons best in doen, want onze fans verdienen het”, besloot Denayer.