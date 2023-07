The Nest in Roeselare was met 5.000 toeschouwers aardig gevuld voor het eerste oefenduel van blauw-zwart in deze oefencampagne. Tegenstander van dienst, het hyperambitieuze Zulte Waregem, was allerminst in de stemming om geschenkjes uit te delen en won uiteindelijk van een bijzonder jeugdig blauw-zwart dat uiteraard nog een pak internationals miste.