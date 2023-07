VOORBESCHOUWING RIT 2 (Vitoria-Gasteiz – San Sebastian): Valt Simon Yates op de Jaizkibel het geel van zijn tweelingbroer Adam aan? Of moeien Jonas & Tadej zich opnieuw?

Krijgen we in San Sebastian opnieuw dezelfde fantastische ontknoping als in de eerste rit naar Bilbao? Met de Jaizkibel zo dicht bij de streep kan het opnieuw zo’n vaart lopen. Renners als bijvoorbeeld Michael Woods en Mikel Landa hebben het geel nog binnen bereik. Dé vraag is wat UAE Team Emirates in het schild voert met Adam Yates als leider.

Kort:

* Start: om 12.25 uur

* Aankomst: om 17.04 km

* Afstand: 208,9 km (defilé van 6,7 km)

Het parcours:

Op papier is het een iets lichtere hap dan de zaterdagrit. De etappe is langer en bevat slechts 3052 hoogtemeters in vergelijking met de 3418 van de openingsdag. De bergjes en bergen zijn minder stekelig dan in de openingsrit. De Tour trekt door het binnenland van het Baskenland om dan te eindigen aan de Atlantische Oceaan. Het is anderzijds één van de twee ritten die boven de tweehonderd kilometer uitkomen.

Vanaf de hoofdstad van het Baskenland gaat het in ijlvaart naar de tussenspurt die in Legutio al na 40,6 km wordt betwist. Na een relatief vlak eerste uur volgt een afdaling en dan beginnen we er opnieuw aan. Vijf heuvels en bergen tellen mee voor de bolletjestrui, maar er zijn ook stevige puisten die niet meetellen. De eerste twee colletjes zijn eerder lopers. De Udana (top op 81,3 km) is 4,500 meter lang en stijgt gemiddeld 5,1 procent. Samen met de Aztiria (4de categorie) vormen ze één klauterpartij met een korte afdaling tussenin. De Aztiria is korter (slechts 2700 meter lang, gemiddeld 5,3 procent bergop) en is in tegenstelling tot de Udana slechts een obstakel van vierde categorie. De Alkiza (km 140,9) is opnieuw een heuvel van derde categorie (4,3 kilometer klimmen, gemiddeld 5,7 procent). Terwijl de Gurutze (km 178,2) vierde categorie is. Dat is allemaal kinderspel in vergelijking met de Jaizkibel die de allerzwaarste klim van de dag is. Na de top van de allereerst col van tweede categorie in deze Tour is het nog 16,5 kilometer peren naar de finish in San Sebastian.

© Sirotti / Icon Sport

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant:

“Ook de tweede rit in het Baskenland is niet voor de poes. Een paar klimmetjes, met als laatste scherprechter de Jaizkibel, gekend van de Clasica San Sebastian. Er zal zeker een vlucht ontstaan, die het misschien zou kunnen halen tot het einde. Al denk ik dat, zo vroeg in de Tour, de ploeg met het geel zal controleren. Waarna de besten zullen overblijven na de Jaizkibel. Dan volgt de afdaling en nog 7 kilometer tot de finish. Een kleinere groep zal hier wellicht voor de zege sprinten. Afwachten wie daar nog bij zit. Tja, Van der Poel, Van Aert… Noem maar op.”

Onze sterren:

Dé man die als geen ander de Jaizkibel beheerst, is er dit jaar niet bij: wereldkampioen Remco Evenepoel. Net als in de openingsrit kan je opnieuw een dertigtal namen opsommen van renners die kunnen uitpakken op de berg boven Donostia (de Baskische benaming van San Sebastian).

De kans dat Wout van Aert er mee spurt voor de zege hangt af van de manier waarop het peloton de Jaizkibel aanvat. Komt er slechts een uitval tegen de top aan, dan kan zo’n Van Aert in de laatste kilometers alsnog aansluiten en is hij een heuse kandidaat-winnaar. Is het evenwel opnieuw zo’n wasmachine zoals het zaterdagmiddag was, dan wordt het net niet of net wel. Moeien Tadej & Jonas zich opnieuw in deze zeer zware Tourstart? Daarna volgen er sowieso enkele snipperdagen waarin de spurters aan zet zijn.

*** Tadej Pogacar

** Wout van Aert, Jonas Vingegaard

* Nelson Powless, Michael Woods, Simon Yates

© EPA-EFE

Dit zijn de sleutelmomenten:

Wie deze etappe wil winnen, moet zien voorin over de Jaizkibel te komen. De klim zelf is 8100 meter lang. Het stijgt gemiddeld 5,3 procent. Van de voet in Hondarribia klimmen we van 15 meter naar 455 meter boven de zeespizgel.

De berg die boven ‘La Concha’ van San Sebastian uitstijgt, is wel heel onregelmatig. Na de eerste kilometer (4,6 procent gemiddeld) volgt er een kilometer van 7,7 procent. Na het klooster van Guadalupeko Arna (km 187,5) gaat het zelfs even naar beneden. De laatste drie kilometer zijn wél pittig want de stijgingsgraad varieert er tussen de 7,5 en de 7,8 procent.

Voor 90 procent van het Tourpeloton heeft de Jaizkibel weinig geheimen. Het is dé scherprechter in de Clasica San Sebastian, al wordt deze berg dit keer wel vanuit het oosten aangesneden. Daardoor komt de top iets dichter bij de finish te liggen. De bonificatieseconden zijn boven op de Jaizkibel te verdienen. Wie als eerste passeert, krijgt acht seconden. De tweede vijf en de derde twee bonificatieseconden. Zo’n Pogacar speelt graag, zeker in het begin van de etappe het spel mee. Eenmaal beneden is het nog een zevental kilometer tot de streep. Daar gaat het van kilometer vier tot kilometer drie nog even bergop, maar de laatste anderhalve kilometer is dan weer golvend. De laatste rechte lijn is 550 meter lang. In vergelijking met zaterdag zijn de laatste kilometers niet zo technisch. De rit eindigt op de Zurriola hiribidea, of dezelfde finish van de Clasica San Sebastian. Dicht bij het oude, toeristische centrum.

Dit moet u nog weten:

* Het is de tweede keer in de geschiedenis dat Vitoria-Gasteiz in het rittenschema van de Tour is opgenomen. In 1977 was er een aankomst en daags nadien een vertrek. José Nazabal van de iconische Kas-ploeg pakte uit met een solo van 115 kilometer naar de hoofdstad van het Baskenland. Didi Thurau stak er in het geel. Daags nadien vertrok de rit naar Seignosse-le-Penon. De Fransman Régis Delepine won en ook daar werd de Duitser Thurau als leider gefêteerd.

* Bekende sporters van Vitoria-Gasteiz zijn Igor Gonzalez de Galdeano, de voetballer Andoni Zubizarreta, de handballer Iker Romero en de alpinist Juanito Olarzabal. Het is eveneens de geboortestad van Joseba Beloki die later derde werd in de Tour van 2000 en 2001 en tweede werd in 2002, maar vooral internationaal bekend werd door zijn val in de Côte de la Rochette toen de band van zijn achterwiel afliep. Hij zou van o.a. dat gebroken dijbeen nooit meer herstellen. Met Markel Beloki heeft hij een beloftevolle junior.

Zubizaretta, die de pegel van Leo Van der Elst in doel ziet verdwijnen. — © BELGAIMAGE

* Vitoria-Gasteiz telt 250.000 inwoners. In 2012 was het de groene hoofdstad van Europa. In de provincie Alava wonen verder nog 330.000 mensen. Het is eveneens de administratieve hoofdstad van de autonome gemeenschap die 2,2 miljoen Basken telt.

* Onderweg trekt het parcours langs veel dorpen die bekend zijn van het veldrijden, gemeenten waar het wielrennen altijd al leefde.

* San Sebastian ontving al vier keer de Tourkaravaan. Het begon in 1949 met een etappe gewonnen door de Fransman Louis Caput. In 1992 pakte Miguel Indurain in de proloog van acht kilometer meten geel. De dag erna won de Fransman Dominique Arnould en werd Alex Zülle leider. Al moest de Zwitser de dag erna al de trui afstaan aan Richard Virenque nadat in Pau de Spanjaard Javier Murguialday de rit won.

* San Sebastian of de ‘parel van de Cantabrische Zee’ is een kuststad, maar ook een sportstad. Het is de thuishaven van Real Sociedad.

* Wielrenner José Luis Arrieta en Mikel Arteta (momenteel trainer bij Arsenal) zijn de bekendste sporthelden.

* De wind zal niet echt een rol van betekenis spelen. Het wordt maximaal 2 Beaufort en daarenboven komt de wind uit het noordoosten. Dat betekent dat het vanaf Hondarribia, de voet van de Jaizkibel, zo goed als rugwind is, ook als het peloton richting de zee naar de finish stormt.