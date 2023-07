Milieuactivisten verstoren Pride in Londen

Actievoerders van de milieubeweging Just Stop Oil hebben zaterdag een Pride-optocht in de Britse hoofdstad Londen verstoord. De activisten zijn misnoegd omdat het LGBTQI+-evenement wordt gesponsord door enkele vervuilende industrieën.

Actievoerders van de milieubeweging Just Stop Oil hebben zaterdag een Pride-optocht in de Britse hoofdstad Londen verstoord. De activisten zijn misnoegd omdat het LGBTQI+-evenement wordt gesponsord door enkele vervuilende industrieën.

De Londense politie pakte zeven actievoerders op toen ze de weg blokkeerden vlak voor een praalwagen van Coca-Cola. De parade in het centrum van Londen moest daardoor even halt houden.

Just Stop Oil waarschuwde eerder al voor acties tijdens de Londen Pride. Volgens de organisatie wordt het evenement gesponsord door “erg vervuilende” bedrijven. De Britse milieubeweging streeft naar een totale stop op nieuwe licenties voor of productie van fossiele brandstoffen. “Als de Londen Pride er niet in slaagt eenvoudige stappen te zetten om onze gemeenschap te beschermen, moeten we mogelijke acties overwegen die de Pride kunnen verstoren”, klonk het eerder op zaterdag in een persbericht.