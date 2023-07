Teleurgestelde Wout van Aert had de benen niet om mee te sprinten (voor ereplaats): “Op 200 meter van de finish begonnen ze pijn te doen”

Heel België hoopte vandaag op een triomf van Wout van Aert in de Tour, maar dat feestje ging niet door. De broers Yates gooiden roet in het eten van de alleskunner van Jumbo-Visma, maar Van Aert bekende eerlijk dat hij zelf ook de benen niet had.

”We konden niet veel anders doen”, analyseerde Wout van Aert de finale van een boeiende eerste Touretappe. “Maar chapeau voor hoe we vandaag gereden hebben. Mijn benen begonnen op 200-300 meter van de finish pijn te doen. Toen wist ik dat het niet om te winnen was.”

“Ik ben wel teleurgesteld dat er uiteindelijk nog iemand voorop bleef”, ging Van Aert verder. “Maar chapeau voor de broers, want ze hadden een heel groot gat. Een straffe prestatie, want we deden er alles aan om ze terug te grijpen. Verdiend gewonnen dus.”

“Of ik verwast was door de manier waarop UAE Emirates vandaag koerste? Toch wel, want we hadden eerder een aanval van Pogacar verwacht. Het klopt dat ze nu de koers moeten controleren door de gele trui, maar ik had de etappe vandaag toch liever zelf gepakt (lacht).”

Vingegaard: “Uit de problemen gebleven”

“Ik ben heel blij met de ploeg, we waren vandaag heel sterk”, aldus Jonas Vingegaard in een korte reactie. “We zijn uit de problemen gebleven. Die vier seconden die Pogacar neemt, daar win je normaal gezien de Tour niet mee.”

© AP

Van der Poel: “Laatste klim ging niet zoals gehoopt”

“Ik had niet mijn beste dag”, was Mathieu van der Poel, die als 37ste op een halve minuut eindigde, eerlijk. “Ik kon niet mee op het beslissende moment. Normaal moet ik daar (op de slotklim, red.) toch altijd mee over geraken. Het was niet slecht, maar ik moest echt een heel goeie dag hebben om mee te zijn.”

Op het beslissende moment gaf Van der Poel zo niet thuis. “Op die laatste klim ging het niet zoals gehoopt. Op de klim ervoor voelde ik al dat ik vandaag niet over de beste benen beschikte. Uiteraard is dat geen goed voorteken. Het is een parcours dat niet liegt.”

“Het was vandaag wel minder nerveus dan ik vooraf had gedacht”, sloot de Nederlander af. “Ik heb al stressvollere eerste dagen gehad in de Tour. In dat opzicht was het vrij oké. Het waren heel veilige en brede banen.”