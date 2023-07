Adem Yates in de zevende hemel na ritzege en bijhorende gele trui: “Tadej zei op de teamradio dat ik ervoor moest gaan”

Het leek wel een sprookje. Adam en Simon Yates die samen mochten sprinten om de ritzege. Uiteindelijk was het Adam die de beste benen had en morgen in het geel mag starten. “Ik wist niet of ik wel met Simon moest samenwerken.”

”Ik weet niet goed wat zeggen”, stak een dolgelukkige Adam Yates van wal in het flashinterview. “Op de slotklim werkte ik eigenlijk voor Tadej (Pogacar, red.). Maar hij zei op de teamradio dat ik ervoor moest gaan. Ik ben enorm blij.”

In de afdaling van de Côte de Pike reed Yates uiteindelijk weg. Even later kreeg hij het gezelschap van broer Simon. “We wilden samen voorop blijven. Eerst wist ik niet of ik wel samen moest werken met hem. Ik had deze situatie zeker niet verwacht. Ik spreek Simon iedere dag. We zijn heel close en vonden elkaar vandaag heel goed.”

Yates is zo de eerste drager van de gele trui in deze Tour. “Een paar jaar geleden droeg ik het geel ook al. Maar het was mij vandaag vooral om ritwinst te doen. Het is echt een speciaal moment. Maar we zijn hier eigenlijk voor Tadej. Hij is de beste ter wereld. De komende weken gaan we ons 100 procent voor hem inzetten.”