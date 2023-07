Red Panthers moeten pas in slotfase het hoofd buigen tegen Nederland in Hockey Pro League

De Red Panthers hebben hun dertiende wedstrijd (op zestien) in de Hockey Pro League verloren. De Red Panthers (FIH 4) gingen in Antwerpen tegen Nederland (FIH 1) na twee late tegendoelpunten de boot in met 0-2.

België was in de eerste helft zeker niet de mindere van Nederland maar kon de opening niet forceren. Ook in de tweede periode lang geen doelpunten, maar in het slot sloeg Nederland toe. Xan de Waard en Frédérique Matla scoorden de goals.

De Panthers werken de komende dagen in Antwerpen hun laatste vierluik van deze editie van de Pro League af, waarvan het duel van zaterdag tegen Nederland de eerste opdracht vormde. Morgen wacht het treffen met de Verenigde Staten (FIH 16). Dinsdag staat een nieuwe Derby der Lage Landen tegen Oranje op de agenda, woensdag valt het doek met een tweede duel tegen de Amerikaanse hockeyvrouwen.

Nederland was voor aanvang van het duel van zaterdag al zeker van de eindwinst in de Pro League en staat bovenaan met 43 punten uit vijftien duels. De Panthers volgen als vijfde met 24 punten uit dertien wedstrijden. Argentinië (32 punten uit 16 wedstrijden) en Australië (31 punten uit 16 wedstrijden) maken na Nederland de top drie vol. Duitsland (26 punten uit 15 wedstrijden) blijft België als vierde voor.