Dit hebt u al gemist in de Tour: Eenkhoorn sprokkelt geld voor Lotto-Dstny, Guglielmi viert zijn verjaardag maar Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe zitten klaar om erin te vliegen

De openingsrit in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Bilbao losbarst.

Volg de eerste etappe LIVE

Het moet natuurlijk allemaal gebeuren op de ‘muur’ van Pike Bidea, maar zolang wachtten de renners van deze la grande boucle niet. Bizar was wel dat net als vorig jaar in Denemarken de eerste echte aanval meteen de vlucht van de dag inluidde.

Campenaerts opent het bal (maar zonder succes)

Vocsnor is erbij en dat heeft de hele wereld meteen gezien. De prof uit Gavere probeerde aan kilometer nul een aanval op te zetten. Helaas pindakaas. Het was die met ploegmaat bij Lotto-Dstny, Pascal Eenkhoorn, de Fransen Valentin Ferron en Simon Guglielmi, de Deen Jonas Gregaard die meteen het licht op groen kreeg. Alleen ex-ritwinnaar Lilian Calmejane kreeg na twee kilometer jagen de aansluiting. Het peloton vond het oké en liet het vijftal meteen voorsprong nemen. Toen na twintig kilometer de voorsprong om en bij de twee en een halve minuut was, begonnen de ploegen zich in het peloton te organiseren. No risks, was het devies. Voor debutant Guglielmi was zijn allereerste Tourrit ooit al meteen geslaagd en kon hij ook van een onvergetelijke 26ste verjaardag spreken.

Bernal al pech voor de start

Voor de Colombiaan Egan Bernal werd het letterlijk en figuurlijk een start met hindernissen. Al van de officieuze start naar de vliegende start, waar Tourdirecteur Christian Prudhomme, had de ex-Tourwinnaar problemen met zijn fietscomputer.

© BELGA

De ‘Grote Drie’ geloven erin

Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Wout van Aert geloven dat ze kans maken op de eerste dagzege én de gele trui. Dat waren de ‘Grote Drie’ van jaren geleden in o.a. Tirreno-Adriatico.

Met Tim Declercq, Silvan Dillier en Christophe Laporte zetten ze alle drie een mannetje voorin het peloton om de vlucht met marathonmannen als Calmejane, Eenkhoorn, Gregaard, Ferron en de jarige Guglielmi binnen niet al te ver te laten uitlopen, zodat ze in de finale automatisch terugwaaien. Er is natuurlijk de Pike Bidea, een Muur van Hoei XL, maar in een ronde als de Tour wordt zo’n hindernis nooit genomen zoals in een eendagskoers. Achter Jumbo-Visma reed Ineos-Grenadiers in de regie van Tom Pidcock. Nog een kandidaat-winnaar.

Tussenspurt kan Van Aert gestolen worden

Wout van Aert hield woord. De tussenspurt van Gernika-Lumo interesseerde hem geen moer. Niemand van Jumbo-Visma deed zelfs mee. Het prestigespurtje werd gewonnen door Mads Pedersen die als zesde tien punten sprokkelde voor de neus van jawel, Peter Sagan, Jasper Philipsen, Mark Cavendish, Bryan Coquard, Dylan Groenewegen, Jordi Meeus, Biniam Girmay, Jasper Stuyven en Alexis Renard die daar allemaal de nul wegveegden in het klassement voor de groene trui.

© AFP

Lotto-Dstny op zoek naar podium van Bilbao

Pascal Eenkhoorn was niet van plan ook maar één kruimel te laten liggen. Hij stak een hand uit naar de bolletjestrui, maar pakte ook al de tussenspurt in Gernika-Lumo mee. Hoopte Eenkhoorn op deze manier de eerste prijs van de strijdlust te krijgen van de internationale jury die nu eenmaal al te dikwijls door een Franse bril deze nevenprijs benadert?

Eenkhoorn was alvast de bedrijvigste. Na twee van de vijf colletjes leidde de Nederlandse ex-kampioen van Lotto-Dstny met drie punten het bergklassement. Medevluchter Jonas Gregaard van Uno-X geloofde in een sprookje à la Magnus Cort vorig jaar in de zondagrit, maar de Deense nieuwkomer in de Tour mispakte zich zwaar op de tweede helling van de dag. Op de eerste kon hij het nog redden met een uitval, maar Eenkhoorn (eerste) en de Guglielmi (tweede) hadden zijn tactiek door. Toen Jumbo-Visma het gashendel opendraaide op een kleine tachtig kilometer van het einde, was het liedje van de vijf zo goed al uit. Jumbo-Visma speelde met nog tachtig kilometer voor de boeg kat en muis met het vijftal dat onder Gregaard opnieuw versnelde, terwijl Lotto-Dstny probeerde in het peloton het tempo te breken. Ze waren evenwel vogels voor de kat.

© AFP

Heel Baskenland op straat

De start in Denemarken was vorig jaar mega spectaculair, maar het Baskenland was ook in de ban van de Tour. Er waren minder mensen op de been dan daar in Scandinavië, ook al waren er veel onherbergzame plaatsen in de bossen waar geen publiek kon staan.

Het is bekend dat deze regio gewoon dé koersgekke gemeenschap is van het land. Zoals Bretagne dat in Frankrijk is en Yorkshire in Groot-Brittannië, of Vlaanderen in ons land. Het is nog maar eens bewezen dat de Tour met een buitenlandse start veel méér volk trekt dan in eigen land waar veel mensen amper nog omkijken naar la grande boucle.

De Basken zijn een vurig koersvolk en durven al eens over de schreef gaan in al hun enthousiasme. Opvallend was hoe gedisciplineerd ze bleven, ook al was er de eerste koersuren geen Bask te bespeuren. Of het was thuisrijder Alex Aranburu die al na drie kwartier mechanisch defect had.