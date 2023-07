Volkstoeloop naar The Barn zorgt voor ontgoocheling: Rock Werchter doet aanpassing

Binnenin The Barn is het prachtig toeven, maar je moet uiteraard binnen raken. — © Maarten De Bouw

De voorbije twee avonden liep The Barn op Rock Werchter altijd vol. Overvol, waardoor de tent haar deuren voor meer publiek moest sluiten. Dat zorgde voor ontgoocheling. De organisatie reageert nu.

The Barn kan tot 20.000 mensen dragen, maar er waren de voorbije dagen voor onder meer Warhaus, Charlotte De Witte en Editors meer geïnteresseerden dan dat er plaatsjes waren. Vaak moest de toegang al afgesloten worden een kwartier tot een halfuur voor de start van het concert. Tot groot ongenoegen van het publiek. “We snappen dat sommigen ontgoocheld zijn”, reageert Rock Werchter nu op sociale media. “Maar als de capaciteit bereikt is, dan moeten we mensen weigeren, voor veiligheidsredenen.”

Toch belooft de organisatie een verbetering. “Om de druk op de tent buiten te verkleinen, is er een ingangstructuur geïnstalleerd met crew en poortjes. Zo loopt het binnenkomen vlotter, en er zal ook minder drukte zijn buiten. We hebben ook een tweede scherm buiten geplaatst met een PA, aan de rechterkant van de tent.” Ook vanavond en zondagavond wordt met Fred Again – die recent nog Paleis 12 uitverkocht– en een Rosalia nog heel wat volk verwacht.