Xink triomfeert op Rock Werchter: dit gaat nog lang niet stuk

Xink op Rock Werchter had veel kunnen zijn: een grap waarvan de lach lang was uitgedoofd, nostalgie die het verleden nooit had mogen verlaten, ironie. Het werd iets zoveel beters.

Een kleinejongensdroom die uitkomt, dat is doorgaans vooral leuk voor de jongens in kwestie – tegen dan al mannen – zelf. Maar bij Xink, op de weide van Werchter, had iedereen er wat aan: de band toonde als opener van de derde festivaldag dat de reünie de kassa overstijgt. Vanuit oprechte dankbaarheid van de groepsleden – nooit stroperig of overdadig – vertrok een sterke set die belofte inhield voor de Lotto Arena volgend jaar.

Frontman Jonas Meukens. — © Kris Van Exel

“Jullie zien er goed uit”, aldus frontman Jonas Meukens. Wel, dank je, fijn dat je het opmerkt. En dat “een beetje regen niet erg is”. Amen. Er waren zelfs ballonnen en confetti, zonder dat die moesten afleiden of muzikale onkunde verdoezelen. Uiteraard zal De vriendschapsband altijd het ultieme visitekaartje blijven – er werd zelfs aardig gedanst – en de joker die keer op keer de slag wint, maar liedjes als Misschien komen makkelijk uit die schaduw.

Het viertal heeft intussen ook genoeg herkenbare songs om een spanningsboog in een heel optreden te krijgen. Nummers als Aura en Denk aan mij zogen doorheen de veertig minuten almaar meer mensen aan, Laat me vrij was voor velen een enkel richting jeugd. Xink was warm, lief-maar-niet-te en gewoon rechttoe-rechtaan plezant. Soms is dat voldoende om een band heel te houden.