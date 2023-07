Annemiek van Vleuten soleert naar ritzege in Giro Donne en behaalt 100ste zege uit carrière: “Dit is toch wel speciaal”

Annemiek van Vleuten heeft de tweede etappe in de Giro Donne - De Ronde van Italië voor vrouwen - gewonnen. Eigenlijk moeten we zeggen de eerste etappe, want de openingstijdrit van gisteren werd afgelast door de hevige regenval. Vandaag werd er dus wel gekoerst, waarbij Van Vleuten op haar eentje finishte na de afdaling van de Passo della Colla.

Van Vleuten ging er aan het einde van de slotklim Passo della Colla alleen vandoor. Uit een groepje van 11 rensters sprong ze weg. De Nederlandse begon met een voorsprong van meer dan een halve minuut aan de afdaling. Een groep van tien met onder meer Longo Borghini en García verhoogde het tempo in de jacht op Van Vleuten, maar ze zouden haar niet meer pakken: de wereldkampioene kwam alleen aan in Marradi. Haar eerste dagzege in de regenboogtrui.

Na de afgelasting van de openingstijdrit gisteren is Van Vleuten nu dus de leidster in de Giro Donne. Cecile Uttrup-Ludwig werd tweede, Juliette Labous derde. Dat wordt ook meteen de stand in het algemeen klassement. Morgen mag Van Vleuten het roze aantrekken.

Van Vleuten: “Giro ligt me na aan het hart”

“Dit was mijn honderdste zege in een UCI-koers dus deze overwinning vind ik toch wel speciaal”, reageerde Annemiek van Vleuten na afloop. “Ik behaal die zege in mijn geliefkoosde Italië, het land waar ik het liefst koers. Deze rittenkoers ligt me ook na aan het hart. Ik wist niet echt hoe de benen waren maar dat leek alvast heel goed mee te vallen die eerste test.”

De wereldkampioene liet op zowat 20 kilometer van de eindmeet iedereen in de steek. “Ik versnelde op het steilste stuk van de Passo della Colla. Daar achtte ik mijn moment gekomen. Dit nadat het peloton er een stevig tempo op nahield en ik er nog een laagje bovenop deed. Ik was vrij snel helemaal los van de rest. Dat was toch wel enigszins een verrassing voor mezelf want het deelnemersveld in deze Giro is toch wel best stevig.”

Van Vleuten is bezig aan haar laatste jaar als wielrenster. “Dit is mijn allerlaatste Ronde van Italië die ik rijd en dan meteen de roze trui pakken is geweldig. Ik sloot de Giro vorig jaar af in het roze, nu begin ik ermee”, verduidelijkte de Nederlandse, die in 2018, 2019 en 2022 eerder al eindlaureate werd van deze rittenkoers.