Triamant in Velm. — © TJ

Sint-Truiden

Bejaarden en kwetsbaren die geen warme maaltijd of medische hulp meer krijgen. De Vlaamse Zorginspectie heeft deze week “mensontwaardige en zelfs levensbedreigende toestanden” vastgesteld bij Triamant in Velm (Sint-Truiden). Het stadsbestuur dient een klacht in.