Max Verstappen verovert ‘polepositie’ voor sprintrace in Oostenrijk

Tijdens een uitdagende ‘Sprint Shootout’ heeft Max Verstappen de ‘polepositie’ voor de sprintrace veroverd. Teamgenoot Sergio Perez zal de sprintrace naast Verstappen van op de eerste startrij aanvatten. De grote verrassing was de vroegtijdige uitschakeling van Lewis Hamilton in het eerste deel van de ‘Sprint Shootout’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de kwalificatie gisteren voor de race op zondag volgde vanmiddag meteen een tweede ‘mini-kwalificatie’ voor de sprintrace later vandaag. Tijdens de ‘Sprint Shootout’ zijn er net als tijdens een normale kwalificatie drie delen maar de rijders hebben minder tijd per kwalificatiedeel.

Tijdens het eerste en tweede deel van de ‘Sprint Shootout’ moet normaal verplicht een setje medium banden gebruikt worden en tijdens het laatste deel een setje zachte banden. Omdat het circuit echter nog deels nat lag was er deze keer een ‘vrije bandenkeuze’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met een opdrogende baan kregen we een bijzonder spannende strijd om bij de snelste vijftien te zijn. Het was bibberen bij Ferrari want Leclerc en Sainz stonden achteraan maar uiteindelijk slaagden ze er allebei in om door te stoten naar SQ2. Carlos Sainz reed zelfs de snelste tijd terwijl Charles Leclerc met een vijftiende tijd, slechts 0,001 seconde sneller dan Guanyu Zhou, nipt wist door te stoten naar het tweede gedeelte van de Sprint Shootout.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De grote verrassing was echter de uitschakeling van Lewis Hamilton. Zijn persoonlijk snelste rondetijd werd geschrapt doordat hij de baanlimieten niet had gerespecteerd. Hamilton moet de sprintrace straks van op de achttiende plaats aanvatten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook SQ2 verliep erg spannend met uiteindelijk een snelste tijd voor Max Verstappen die slechts 0,063 seconde sneller was dan Carlos Sainz in de Ferrari. Mercedes incasseerde een tweede opdoffer want George Russell kon door een technisch probleem niet deelnemen en sneuvelde daardoor op P15.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met zo’n kleine verschillen en een circuit dat steeds ‘sneller’ werd door het opdrogen en het afzetten van extra rubber op de baan beloofde de strijd om de mini-pole voor de sprintrace spannend te worden. Beide Red Bulls namen het zekere voor het onzekere en gingen als eerste op de baan.

Verstappen reed tijdens zijn eerste snelle rondje meteen de voorlopig snelste tijd. Teamgenoot Sergio Perez was bijna een halve seconde trager waardoor zelfs Lando Norris de voorlopig tweede tijd wist te rijden. Ferrari vonden we met Sainz en Leclerc op de plaatsen vier en vijf terug.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de laatste ultieme poging ging Verstappen nog sneller, ook Sergio Perez verbeterde nog en daarmee staat Red Bull straks tijdens de sprintrace met beide wagens op de eerste startrij. Lando Norris reed een bijzonder knappe derde tijd terwijl Nico Hulkenberg in de Haas de vierde tijd reed.

Ferrari vinden we met beide wagen pas terug op de vijfde en zesde plaats. Ook bij Aston Martin zullen ze echter niet tevreden zijn met een zevende plaats voor Fernando Alonso en een achtste plaats voor Lance Stroll.

Meer F1-nieuws:- Gefrustreerde Red Bull-teambaas na nieuwe wanprestatie Sergio Perez: “Blijf binnen de witte lijnen!”- F1-baas Stefano Domenicali: “Spa-Francorchamps en GP van België zijn een voorbeeld voor andere F1-races”- “Het Alpine F1 team dat meer dan 800 miljoen euro waard is? Belachelijk!”- Fernando Alonso wil dat F1-kwalificatie terugkeert naar een ‘oud format’: “Slechts één rondje per rijder”- Lewis Hamilton vraagt maatregelen om dominantie Red Bull te stoppen en Verstappen reageert: “Het leven is oneerlijk, daar moet je gewoon mee omgaan” (F1journaal.be)