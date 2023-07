Coach Fred Vergnoux stopt na het WK zwemmen als hoofdcoach van de Belgische Zwembond

De Belgische Zwemfederatie (KBZB) heeft zaterdag bekendgemaakt dat de Franse hoofdcoach Fred Vergnoux na het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka (14-30 juli) vertrekt. Vergnoux gaf aan dat zijn familiale situatie, waarbij hij steeds voor zeer lange periodes gescheiden diende te leven van zijn echtgenote en kind, niet voor een langere periode houdbaar is.

De vijftigjarige Fransman volgde in juni vorig jaar Ronald Claes op als nationaal zwemcoach. De federatie gaf aan dat er onder zijn leiding “zeer goede resultaten” werden geboekt, met onder meer de selectietijd van Roos Vanotterdijk voor de Olympische Spelen en meerdere Belgische records. De bond heeft echter begrip voor de familiale situatie van Vergnoux en wenst hem veel succes in de toekomst.

“We hopen dat er - mede dankzij de ervaring en professionele inzet van Fred tijdens deze ultieme voorbereiding op het WK en tijdens het WK zelf - in schoonheid een hoofdstuk kan afgesloten worden, met mooie resultaten voor de atleten”, gaf de KBZB aan in het persbericht. De Belgische delegatie op het WK in Japan bestaat uit vijftien zwemmers.

Vergnoux begeleidde tijdens zijn carrière eerder onder meer toppers als de Spaanse Mireia Belmonte, de Wit-Russische Alena Popchenka, de Fransman Amaury Leveaux en de Britse Kirsty Balfour. Met Belmonte pakte hij olympisch en WK-goud op de 200 meter vlinderslag. Hij trainde ook het nationale mannenteam van Groot-Brittannië in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in Peking.