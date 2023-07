Weerman Bram Verbruggen prijst zich gelukkig dat hij helm op had na fietsongeval: “Geen breuken”

Verbruggen is een fervent fietser. Hij trekt er regelmatig op uit voor ritjes van meer dan 100 kilometer met de koersfiets. Enkele weken geleden kon de weerman zich zelfs plaatsen voor het WK Gran Fondo, een wielerdiscipline waar amateurs vrij aan kunnen meedoen. Maar zijn ritje van gisteren liep minder goed af.

“Doeme. Fietsongeval. Geen breuken, enkel kneuzingen, schaafwonden en een paar draadjes in de bovenlip”, schreef hij in een verhaal op Instagram. Zijn gezicht oogt gehavend, maar gelukkig had Verbruggen een helm op, waardoor ergere schade is vermeden.