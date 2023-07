AAN DE START. Wout van Aert verwacht lastige koers “door de vele hoogtemeters onderweg”, Mathieu van der Poel “wil toppers volgen op slotklim”

Wout van Aert: “Verwacht een lastige koers”

“Die KOM gisteren kwam goed uit tijdens het trainen, dat gaf wel een goed gevoel. Het ging vlotjes daar, maar uiteindelijk is dat ook niet zo speciaal. Het wordt een heel lastige koers vandaag. Het zal lastig zijn onderweg, met de vele hoogtemeters wordt het wel moeilijk om er nog vlot bij te zijn op die slotklim. Of het vandaag voor de lichtgewichten of de punchers wordt? Dat is echt moeilijk te zeggen. Ik heb er wel heel veel zin in. De sfeer zit hier goed, dus het mag beginnen.”

© sfj

Mathieu van der Poel: “De toppers volgen op de slotklim”

“Het is een heel zware openingsrit. Veel mensen verwachten Wout of ik vandaag, maar alles hangt af van het koersverloop. Die slotklim is heel zwaar. Mijn plan is daar gewoon om te volgen. Als ik daar de toppers kan volgen, kan ik van daaruit de koers winnen. Dat is het enige wat ik moet doen eigenlijk.”

© BELGA

“Om eerlijk te zijn ben ik dit jaar niet veel bezig geweest met deze rit hoor. Ik focuste me vooral op de klassiekers. Het enige wat ik gedaan heb is veel klimmen op stage, maar dat doet iedereen, dus niets speciaals. Ik ben wel klaar om hier te koersen vandaag. Wat mijn tijd was op de Côte de Pike tijdens de verkenning? Exact dezelfde! (lacht). Nee, ik heb niet voor die KOM gereden en gewoon gezien hoe snel ik naar boven kon rijden. Die klim kan wel voor de beslissing zorgen.

Nathan Van Hooydonck: “Die KOM van Wout gisteren zegt niets”

Van Aert liet gisteren tijdens de verkenning van de Côte de Pike zijn topvorm zien door er de snelste tijd neer te zetten. Een KOM op Strava dus, maar volgens ploegmaat Nathan Van Hooydonck wil dat niet per se iets zeggen. “Die KOM van Wout zegt niets. Gewoon dat hij 5 min heel hard gereden heeft. Ik ben er wel van overtuigd dat hij die Côte de Pike overleefd. Wie er wint? Wout!