Koppel ontdekt “geheim raam” in hotelkamer waardoor ze ook pintjes kunnen tappen wanneer de bar gesloten is

De all inclusive vakantie van een Brits koppel kan alvast niet meer stuk. Tijdens hun reis op Kreta ontdekken ze een “geheim raam” in hun hotelkamer dat hen toegang geeft tot een van de bars van het resort. En zo kunnen ze pintjes tappen of wijn schenken, ook wanneer alle andere drinkgelegenheden om 23 uur de deuren sluiten. “Rosé of wit?”, klinkt het in hun video die intussen al miljoenen keren is bekeken op Tiktok.