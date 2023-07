Kylian Mbappé reageert in naam van Franse nationale ploeg op de rellen in Frankrijk: “Velen van ons delen deze gevoelens van pijn en verdriet, maar geweld lost niets op”

De rellen in Frankrijk de brute dood van de jonge Nahel veroorzaken veel schade in het land. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé heeft nu op sociale media zijn mening gedeeld en roept op om het geweld te stoppen. “Velen van ons, afkomstig uit de ‘quartiers populaires’, delen de gevoelens van pijn en verdriet. Maar geweld lost niets op.”

De 17-jarige Nahel weigerde dinsdagochtend in het Franse Nanterre te stoppen voor een verkeerscontrole. Een politieagent loste een schot en raakte de tiener in zijn borstkas. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Zijn dood veroorzaakte een grote schock in heel Frankrijk, waar er nu al vier dagen op rij gereld wordt. De schade is enorm.

Stervoetballer Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain en de Franse nationale ploeg roept nu op om het geweld te stoppen. Wel vindt hij het ook onaanvaardbaar wat er gebeurd is met de jonge Nahel en spreekt hij z’n steun uit naar familie en naasten van de jongen.

“Net als alle Fransen waren we geschokt door de brute dood van de jonge Nahel. Allereerst gaan onze gedachten uit naar hem en zijn familie, die wij oprecht willen condoleren,” klinkt het in een statement. “Uiteraard kunnen we niet ongevoelig blijven voor de omstandigheden waarin deze onaanvaardbare dood plaatsvond. Sinds deze tragische gebeurtenis zijn we getuige van de uiting van volkswoede - waarvan we de achtergrond begrijpen -, maar waarvan we de vorm niet kunnen accepteren.”

“Velen van ons, afkomstig uit de ‘quartiers populaires’, delen deze gevoelens van pijn en verdriet. Maar geweld lost niets op, en nog minder wanneer het zich onvermijdelijk en onophoudbaar keert tegen zij die het uiten, hun families, geliefden en buren.”

Daarom doet Mbappé nu via deze weg een oproep om het geweld te stoppen. Vanuit zijn voorbeeldfunctie probeert hij de situatie in zijn land te verbeteren, samen met zijn ploegmaats van de nationale ploeg. “In deze context van extreme spanning kunnen we niet zwijgen en vanuit onze burgerzin doen we een oproep tot kalmte, bewustwording en verantwoordelijkheid. Het ‘samenleven’ waaraan we gehecht zijn is in gevaar en het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om het te behouden.”

“Er zijn andere vreedzame en constructieve manieren om jezelf uit te drukken. Daarop moeten we onze energie en onze gedachten concentreren”, aldus de Franse voetballers. “De tijd van geweld moet voorbij zijn en plaatsmaken voor een tijd van rouw, dialoog en wederopbouw.”

