Winkelkarren Delhaize gaan in vlammen op en brandweer moet ook elders in Brussel 12-tal keer tussenkomen

De Brusselse brandweer is in de nacht van vrijdag op zaterdag op een twaalftal plaatsen moeten tussenbeide komen voor allerlei brandjes van onder meer vuilnisbakken en een werkmachine. In Jette werd aan de Delhaize brand gesticht op de parking. Het opberghok met de verzameling winkelkarren ging in vlammen op. De politie onderzoekt of er een link is met de onrust van de voorbije dagen.

De brandweer moest verspreid over de avond en nacht op een twaalftal plaatsen tussenbeide komen. “Dat was al het geval aan de Prins Leopoldstraat in Laken rond 20.20 uur waar paletten in brand werden gestoken”, maakt woordvoerder Walter Derieuw van de Brusselse brandweer de balans op. “Om 0.30 uur stond een werkmachine in lichterlaaie aan Park L28 in Molenbeek. Er was verder onder meer ook nog een vuilnisbakbrand in de Louizalaan. Of al die zaken te maken hebben met de onrust in de hoofdstad kan ik niet zeggen.”

Rond 22.35 uur was er wel sprake van een ernstige brandstichting aan de Delhaize in de Dikke Beuklaan in Jette. Daar ging het berghok van de winkelwagens in vlammen op. De rookpluim was tot kilometers ver te zien, tot in Grimbergen. Even was er sprake van een risico op uitbreiding van het vuur maar dat kon de brandweer uiteindelijk voorkomen.

“Ik kan bevestigen dat dit zeker geen accidentele brand was. Het opberghok met de winkelkarren is zo goed als uitgebrand”, zegt woordvoerder François Ganseman van de politiezone Brussel-West. “Momenteel is er nog geen bijkomende info. Het onderzoek is lopende. Aan de hand van camerabeelden, ook die van Delhaize, zijn we aan het bekijken of we de daders kunnen identificeren. We weten nog niet of dit gelinkt aan rellen in Brussel dus we gaan nog geen conclusies trekken. We blijven sowieso de komende tijd alert als politiezone.” Feit is dat vlakbij de Delhaize de beruchte Modelwijk in Laken ligt waar er geregeld problemen zijn met jongeren.

