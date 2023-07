Voor ex-renner Jens Voigt is de Tour al beslist, nog voor die effectief begonnen is: “Zelfs met 50 ploeggenoten wint Vingegaard niet van Pogacar”

We trekken de Tour de France in met twee absolute topfavorieten. Opnieuw denkt iedereen dat het een tweestrijd wordt tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Al zijn er ook sommigen die de Tour al beslist zien, nog voor die effectief begonnen is...

“In mijn ogen is het volkomen duidelijk”, aldus ex-wielrenner Jens Voigt. “Tadej Pogacar is de man, hij gaat deze Tour de France winnen. Hij is nog steeds boos en teleurgesteld over vorig jaar toen hij verloor van Vingegaard. Nu is hij terug. Hij is de man.”

De Duitser is wel heel zeker van zijn stuk, zeker omdat Pogacar nog niet 100% hersteld is van zijn polsbreuk die hij in Luik-Bastenaken-Luik opliep. Al vormt die pols volgens Voigt helemaal geen probleem: “De rust door die revalidatie heeft hem goedgedaan. Hij komt helemaal uitgerust aan de start. Hij heeft verse benen en is hongerig.”

Geen ploegenspel

Nochtans heeft titelverdediger Jonas Vingegaard een heel sterke Jumbo-Visma-ploeg mee naar deze Tour. “Jumbo-Visma is inderdaad wel de sterkere ploeg”, geeft Voigt toe. Al zal dat op het einde niets uitmaken volgens hem. “Het wordt uiteindelijk toch wel een man tegen man gevecht. Als je op een berg de leider niet kan volgen wordt je tweede. Vingegaard wint met nog geen 50 ploeggenoten van Pogacar. Geloof me maar dit wordt het scenario.”