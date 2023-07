Patrick Kluivert blaast trainerscarrière nieuw leven in bij Turkse Adana Demirspor

De voormalige topaanvaller zat al enkele jaren zonder club. Na een erg succesvolle spelerscarrière bij clubs als Ajax, AC Milan, FC Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV en Lille verliep zijn loopbaan als trainer een stuk moeizamer. Hij was als hoofdtrainer actief bij Jong FC Twente en de nationale ploegen van Curaçao en Kameroen (samen met Clarence Seedorf). Als assistent werkte hij bij het Australische Brisbane Roar, NEC en de Nederlandse nationale ploeg. Hij was ook een korte periode sportief directeur bij PSG en hoofd jeugdopleidingen bij FC Barcelona. Zijn laatste functie was die van interim-bondscoach van Curaçao in oktober 2021.

Adana Demirspor beëindigde de Turkse Süper Lig vorig seizoen als vierde. De club uit Adana hoefde alleen de traditionele topclubs Galatasaray (met Dries Mertens), Fenerbahce (met Michy Batshuayi) en Besiktas voor zich te dulden. Het komt deze zomer uit in de tweede voorronde van de Conference League. Daarin is het Roemeense CFR Cluj de tegenstander. Kluivert krijgt bij Adana Demirspor onder meer aanvaller Henry Onyekuru (ex-Anderlecht en Eupen) onder zijn hoede.