Schuur vol stro in lichterlaaie in Kortessem: huizen gevrijwaard

In de Helstraat in Vliermaalroot (Kortessem) is zaterdagochtend een schuur vol stro in vlammen opgegaan. Zowat 1.500 kubieke meter stro stond in brand. Het is nog onduidelijk hoe het vuur rond 2 uur uitbrak. De brandweer kon het woongedeelte en het huis van de buren vrijwaren.

© Tom Palmaers

De noodoproep kwam even over twee uur binnen bij de brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. In geen tijd stond de schuur vol stro in lichterlaaie. “We waren net op tijd om de omgeving te behoeden voor erger”, zegt brandweerkapitein Tom Vandormael. Met drie pompwagens, twee ladderwagens en brandweermannen van de korpsen van Hasselt, Sint-Truiden, Borgloon, Bilzen en Hoeselt werd het vuur bestreden. “Voor voldoende bluswater hebben we het ‘grootwatertransport’ georganiseerd. Hierdoor beschikten we over tien tankwagens.”

Het woongedeelte werd gevrijwaard. — © Tom Palmaers

Het woongedeelte van de oude hoeve met binnenkoer kon worden gevrijwaard. In het woongedeelte verblijven seizoensarbeiders. Ook het huis van de buren bleef gespaard. Wel sprongen daar twee raampjes door de hitte waarmee de brand gepaard ging. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Stro

De brandende schuur was goed bereikbaar voor de bluswerken. Die duren naar schatting tot zaterdagmiddag omdat het stro volledig uit elkaar getrokken moet worden om het vuur volledig te doven. Zaterdagochtend werden loonwerkers gevraagd om de hoop stro uit te spreiden opdat de brandweer dit kan afblussen.

De Helstraat blijft tot het einde van de bluswerken afgesloten voor het verkeer.