Dylan Borlée eindigt als tweede op 400 meter in Lausanne

Dylan Borlée is vrijdag op de Diamond League-meeting in het Zwitserse Lausanne op de tweede plaats geëindigd op de 400 meter.

Borlée klokte een tijd van 45.86, goed voor de tweede plaats. Het persoonlijke record (outdoor) van de 30-jarige Dylan Borlée bedraagt 45.18, zijn snelste 400 meter dit seizoen was 45.80. De Botswaan Leungo Scotch ging met de zege aan de haal (44.94).

Donderdagavond moest Nafi Thiam in Lausanne in het hoogspringen, dat als opwarmertje voor de meeting van vandaag/vrijdag in het centrum van de Zwitserse stad plaatsvond, vrede nemen met de achtste plaats. De tweevoudige olympische zevenkampkampioene ging over 1m91.

De Ethiopiër Berihu Aregawi liet zich vrijdag voorts opmerken met een kanontijd (12:40.45) op de 5.000 meter. Daarmee mag hij zich de vijfde snelste man ooit op de afstand noemen. De Oegandese wereldrecordhouder Joshua Cheptegei (12:35.36) eindigde als tweede (12:41.61).