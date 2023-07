“12.188 euro achterstallige belastingen, dat is meer dan ik ooit heb verdiend als zelfstandige”, zegt Daniel Majer. — © Dick Demey

Dilsen-Stokkem

Tien jaar nadat Daniel Majer stopte als zelfstandige in bijberoep moet de zeventiger plots 12.188 euro achterstallige belastingen ophoesten. “Dat is meer dan ik ooit heb verdiend als zelfstandige”, zucht de Dilsenaar, die weigert te betalen. “Er is een fout gemaakt.”