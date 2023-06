VIDEO. Bikkelharde voetbalmatch in Zuid-Amerika ontspoort volledig na affluiten: scheidsrechter trekt tien keer rood

In de Copa Sudamericana is donderdagavond een wedstrijd tussen Universitario en Gimnasia de la Plata volledig ontspoord. De bikkelharde wedstrijd eindigde met een vechtpartij, de scheidsrechter deelde uiteindelijk tien rode kaarten uit.

Het Peruviaanse Universitario won met 1-0 van het Argentijnse Gimnasia en plaatste zich daarmee voor de volgende ronde van de Copa Sudamericana, een jaarlijks tornooi tussen Zuid-Amerikaanse topclubs.

Die nederlaag konden ze bij Gimnasia maar moeilijk verteren. In totaal kregen zij acht keer rood, waarvan zeven keer voor de vechtpartij die na de wedstrijd losbrak. Ook de doelman van Universitario, José Carvallo, liet zich in negatieve zin opmerken met een kniestoot in de rug van een van zijn tegenstanders. Tijdens de wedstrijd werden er al twaalf gele en twee rode kaarten uitgedeeld. Meteen na affluiten volgden er dus nog acht rode kaarten.