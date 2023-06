Red Lions rollen Spanje op en blijven op koers voor eindzege Hockey Pro League

De Belgische hockeymannen hebben vrijdag hun dertiende wedstrijd in de Hockey Pro League vlot gewonnen. De Red Lions (FIH 2) versloegen in Antwerpen Spanje (FIH 7) met 7-2.

Alvaro Iglesias (3.) bracht Spanje nog op voorsprong maar Victor Wegnez (5., pc) scoorde snel de gelijkmaker. Nadien haalden de Lions de sloophamer boven: Via Florent Van Aubel (12.), Alexander Hendrickx (20. en 30., pc) en Loïck Luypaert (25.) stond het in een mum van tijd 5-1. De tweede helft haalden de Belgische hockeymannen de voet van het gaspedaal. Opnieuw Wegnez (48.) en John-John Dohmen (55.) diepten de kloof in het slotkwart uit, Joaquin Menini (58.) scoorde nog tegen voor de statistieken.

De Lions werken de komende dagen In Antwerpen hun laatste vierluik van deze editie van de Pro League af, waarvan het duel van vrijdag tegen Spanje de eerste opdracht vormde. Morgen/zaterdag (16u40) wacht het treffen met Nederland (FIH 1). Maandag staat het tweede duel met Spanje op de agenda, dinsdag valt het doek met een nieuwe Derby der Lage Landen tegen Oranje.

Groot-Brittannië (32 punten) en India (30 punten) voeren de stand aan maar hebben elk al hun zestien wedstrijden afgewerkt. Nederland volgt als derde met 29 punten uit veertien matchen, België staat voorlopig vierde met 27 punten uit dertien wedstrijden. Zowel Oranje als de Lions kunnen de eindzege dus nog op zak steken.