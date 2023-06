Rampage-medewerker vraagt vriend ten huwelijk: “Hij reageerde heel ontroerd”

“Ik werk voor het promoteam van Rampage en Gilan is echt een grote fan van het festival. Dus vond ik het een mooie plaats om hem hier aan de festivaltoren ten huwelijk te vragen.” Het antwoord liet niet lang op zich wachten. “Hij reageerde heel ontroerd en zei natuurlijk ja, maar hij had het aanzoek niet meteen hier verwacht (lacht). We zijn 2,5 jaar een koppel. Dat is niet zo lang, maar we wonen wel al vanaf de eerste dag samen en hebben al heel meegemaakt dat van ons een hecht team maakt.”

© rr