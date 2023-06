Bocholt houdt Patro in bedwang onder toeziend oog van Van Bommel en Van Marwijk

In hun eerste oefenwedstrijd van het seizoen hebben Bocholt en Patro mekaar in evenwicht gehouden. Het duel in de Axor Arena eindigde op 2-2.

Bocholt trad aan zonder vakantiegangers Azevedo, Cascio, Vanheukelom en Brands, maar stond in een pittige partij meer dan haar mannetje. Het was wel Patro dat onder het toeziend oog van Mark van Bommel en Bert van Marwijk - papa en opa van Patro-speler Thomas van Bommel - het vuur echt in de pan joeg: een pegel van Bounou strandde op de dwarsligger. Het antwoord van de thuisploeg mocht er ook zijn. Eerst werd de rush van een flitsende Noviello afgeblokt, nadien trof hij op zijn beurt de lat. Tussendoor was Patro op voorsprong geklommen na een lichte strafschopfout van Brulmans op Vanrafelghem.

Van Bommel en Van Marwijk kwamen hun (klein)zoon aanmoedigen. — © Pim Ras Fotografie

Met een compleet nieuw elftal na rust en publiekslieveling Bamona als exponent trakteerden de Maaslanders Bocholt al vroeg op een tweede opdoffer. Een afgeweerde hoekschop viel pardoes in de voeten van Ferber en die knalde vanuit het maantje raak: 0-2 en Patro schijnbaar op rozen. Maar een gemiste strafschop van Kis brak hen nog zuur op. Jacobs en Bussels profiteerden ervan om nog een verrassend gelijkspel op het bord te prikken.