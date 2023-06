Niet één maar zeven cliffhangers in de seizoensfinale van ‘Thuis’: met deze vragen moeten kijkers de zomer in

Zeven cliffhangers. Voor de kijkers van Thuis zal het een lange zomer worden, want pas over een achttal weken kennen ze de antwoorden op de vragen waarmee ze de vakantie worden ingestuurd. Zo eindigde de spannende seizoensfinale.

Zal ‘Madame’ Marianne bekennen?

Kijkers waren donderdag al in shock toen bleek dat Marianne de moord op Alexander Cosyns op haar geweten heeft. Terwijl de politie Dries, Silke, Niels en Vince in het vizier had, stak de waarheid compleet anders in elkaar. Ondertussen bekende Marianne de moord aan haar zoon Tom. Met het schaamrood op de wangen gaf ze toe dat ze in een vlaag van woede en vernedering de louche advocaat te lijf ging met een golfstick. Marianne zit al weken in gewetensnood en kondigt aan dat ze naar de politie wil stappen. Maar zoon en advocaat Tom wil haar tegenhouden. Welke beslissing moet ze nemen?

Ilias kwijnt weg in de gevangenis. — © © VRT

Ilias kwijnt weg in de gevangenis

Terwijl Marianne niet weet wat te doen, zit de onschuldige Ilias al een poos achter de tralies. Het onderzoek pleit niet in zijn voordeel, en hij ziet de toekomst somber tegemoet. Hij blijft volhouden onschuldig te zijn, maar niemand gelooft hem. Ondertussen is hij officieel aangeklaagd voor de moord. Wanneer Ilias zijn moeder terugziet in de gevangenis, breekt de jongeman helemaal. “Ik kan dit niet meer, ik ben zo bang”, snikt hij.

Het water tussen Dries en Judith blijft diep

De voorbije afleveringen ontstond er een kleine toenadering tussen Dries en Judith, nadat hij haar twee maanden geleden had bedrogen met de jonge stagiaire Silke. Op het huwelijksfeest van Adil en Christine glippen ze ongemerkt weg voor een romantisch onderonsje in het appartement van Judith. Maar net dan gaat het mis. Op het moment dat Dries een stap verder wil gaan, slaat Judith volledig tilt. Ze kan het beeld van Dries en Silke maar niet uit haar hoofd zetten. Het lijkt wel alsof Judith Dries nooit meer zal kunnen vergeven.

Dries en Judith blijven issues hebben. — © © VRT

Doen ze het of doen ze het niet?

De liefde tussen tieners Gaby en Britt is groot. Nancy’s dochter geniet met volle teugen van de romantische vlinders die ze voelt voor haar eerste echte vriendje. De dolverliefde pubers kunnen niet van elkaar afblijven en zijn klaar voor de volgende stap. Of althans, dat denken ze toch. Britt durft de stap toch niet te zetten na de vaderlijke raad van Eddy. Gaby wil Britt niet kwijt en besluit haar wens te respecteren. Hopelijk zorgt dat niet voor spanningen tussen de twee.

Gaby en Britt twijfelen of ze de volgende stap zetten. — © © VRT

Overleven Tamara en baby Bomans?

De voorbije dagen had Tamara al enkele gezondheidsproblemen, in de finale ging het van kwaad naar erger. De stress van de kibbelende Lowie en haar partner Bob is haar te veel geworden. Wanneer ze naar het ziekenhuis moet, stellen de dokters vast dat ze zwangerschapsvergiftiging heeft. Een ziekte die enkel geneest als Tamara zou bevallen. Maar dat wil ze nog niet. Het is immers te gevaarlijk voor het nog onderontwikkelde kindje in haar buik. Als ze niet veel later het bewustzijn verliest, moeten de dokters tot het uiterste gaan om mama en kind te redden.

Tamara is in grote paniek. — © © VRT

Zullen Bob en Lowie alleen achterblijven?

Sinds de hele babykwestie is er iets gebroken tussen Bob en Lowie. Ooit allerbeste vrienden en goede zakenpartners, maar de spanningen komen tot een driest hoogtepunt wanneer de heren met elkaar op de vuist gaan in het bijzijn van Tamara in het ziekenhuis. Bob en Lowie moeten de realiteit onder ogen zien: wat als Tamara zou sterven in het kraambed? Kunnen ze dan hun ruzies vermijden en samen de baby opvoeden? En stel dat de baby sterft? Wie is dan verantwoordelijk?

Bob en Lowie maken grote ruzie. — © © VRT

Schiet Dieter zijn ongeboren kind neer?

De fans voelden al weken dat het slippertje van Dieter en Maité nog een vervolg zou kennen in de finale. Maité is zwanger van hem. Dieter heeft echter ontdekt dat Maité de handlanger van superschurk Chris was. Het komt tot een confrontatie tussen de twee aan het graf van Chris. Wanneer hij Maité onder schot neemt en zij zegt zwanger te zijn van hem, staat Dieter in dubio. Kiest hij voor het leven van zijn kind of voor gerechtigheid?