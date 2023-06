VIDEO. Nu ook acteur: Lionel Messi rekent af met opdringerige makelaars in Argentijnse serie

Lionel Messi (36) is een getalenteerd man. De Argentijnse stervoetballer werd in zijn thuisland gevraagd om mee te spelen in een populaire serie en dat deed hij met verve.

Messi is te zien in het tweede seizoen van de populaire Argentijnse serie Los Protectores, een serie over profvoetballers en hun zaakwaarnemers. Hij speelt er een gastrol van een vijftal minuten. Wie hij speelt? Gewoon zichzelf, uiteraard. Messi krijgt te maken met drie opdringerige makelaars die hem een bijzonder voorstel doen. Ze vragen hem om tijdens zijn vakantie elke dag een shirt van een andere Argentijnse voetbalclub aan te trekken.

Van dat voorstel moest Messi niets weten. “Hoe kun je zo’n voorstel doen? Je lijkt me erg laag opgeleid”, zegt hij onder meer geënerveerd tegen een van de makelaars. “Dat stel je toch niet voor? Je vertelde me dat we over problemen van spelers zouden praten. Hou je me voor de gek? Wat ben ik hier aan het doen? Ik doe niet mee aan dit soort zaken.” De serie is fictie, maar de emoties van Messi kwamen alvast geloofwaardig over.

Momenteel geniet Messi nog van vakantie na een lang seizoen met Paris Saint-Germain en de Argentijnse nationale ploeg, met wie hij eind vorig jaar de wereldtitel veroverde. Ondertussen tekende hij een contract bij Inter Miami. Op 21 juli zou hij zijn debuut maken in de Amerikaanse competitie.