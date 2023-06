Amerikaanse vrouw heeft genoeg van 30 jaar oude leugen: “Hoe vertel ik mijn dochter dat haar stiefbroer eigenlijk haar vader is?”

“Hoe vertel ik mijn dochter dat haar stiefbroer eigenlijk haar vader is?” Nee, dit is geen preview op de seizoensfinale van Thuis. Het is een vraag die een Amerikaanse vrouw zich echt stelt. Ze vroeg ervoor raad aan de ‘therapeut’ van het tijdschrift The Atlantic.

Elke familie heeft zo zijn geheimen, maar dat van deze anonieme vrouw uit de Verenigde Staten is wel erg bijzonder. In de column ‘Dear therapist’ vraagt ze zich af hoe ze haar ondertussen 30-jarige dochter moet vertellen dat de man van wie zij denkt dat het haar vader is, eigenlijk haar grootvader is, en dat de man van wie zij denkt dat het haar stiefbroer is, in realiteit dus haar echte vader is. Kan u nog volgen?

Eigenlijk is het minder complex dan het lijkt. Toen de vrouw haar man leerde kennen, meer dan dertig jaar geleden, was het snel duidelijk dat ze samen een kindje wilden. Enige probleem was dat de man, die al twee kinderen had uit een vorige relatie, al een vasectomie had laten uitvoeren. Te lang geleden om nog omkeerbaar te zijn. En dus moest het koppel op zoek naar een spermadonor.

“We wilden geen spermabank gebruiken, dus vroegen we de zoon van mijn man om de donor te zijn”, schrijft de vrouw in haar lezersbrief. “Het leek ons de beste oplossing: ons kind zou de genen van mijn man hebben en we kenden de gezondheid, persoonlijkheid en intelligentie van mijn stiefzoon. Hij stemde ermee in om te helpen.”

“Onze dochter is nu 30. Mijn man en ik zijn angstig, verward en bezorgd om het haar te vertellen”, voegt ze eraan toe. “Vooral voor mijn man is dit lastig, want hij wil dat onze dochter weet dat hij voor altijd haar vader zal blijven.”

Ruimte geven aan dochter

Columniste Laura Friedman Williams, die ook gediplomeerd psychotherapeut is, schrijft de vrouw een antwoord. Het verhaal zal hoe dan ook hard aankomen bij de 30-jarige dochter, zegt de columniste. “Er zijn twee waarheden waarmee ze zal worstelen. Niet alleen de onthulling over wie haar echte biologische vader is, maar ook het feit dat de mensen waarvan ze dacht dat het haar ouders waren dertig jaar lang tegen haar hebben gelogen.”

Ze geeft de moeder het advies om de feiten eerst “zo eenvoudig en duidelijk mogelijk” weer te geven alvorens ze haar verontschuldigingen aanbiedt. De vrouw moet volgens Williams de volledige verantwoordelijkheid voor het verzwijgen van de waarheid op zich nemen en mag geen excuses verzinnen om zichzelf in te dekken. Verder is het belangrijk om vooral zelf niet te veel te praten en ruimte te geven aan de gedachten van haar dochter.