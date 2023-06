Al zeker 13 doden door extreme hitte in VS

De hittegolf laat zich vooral voelen in de staten Louisiana en Texas, waar de temperaturen vaak gemakkelijk boven de 40 graden uitstijgen.

Heel wat delen van de VS lijden intussen nog altijd onder de luchtvervuiling veroorzaakt door de bosbranden in Canada. Steden zoals New York en Philadelphia hebben af te rekenen met een slechte luchtkwaliteit. Aan de oostkust van de VS worden ongeveer 120 miljoen mensen getroffen.