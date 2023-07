Stijn Meuris over het beeld van de week: Hemelgat

Tongeren

Ik mag het schrijven want er vielen gelukkig geen slachtoffers. Niet dat ik het niét mocht schrijven wanneer er wel slachtoffers waren gevallen (een columnist is tamelijk vrij in die dingen), maar het zou onkies zijn om jolig te doen over een incident waarbij een toerist een werkkoffer op het hoofd had gekregen in de basiliek van Tongeren. Meer nog: in dat geval had de toerist het waarschijnlijk niet kunnen navertellen. En ik dus ook niet.