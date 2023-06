Ajax breekt contract van Belgisch toptalent Mika Godts (18) al na half jaar open: “Betekent dat ik het goed heb gedaan”

Godts, een aanvallend ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan, ruilde in januari de beloften van Racing Genk in voor Ajax. Amper een half jaar later tekent hij alweer een verbeterde overeenkomst. Dat wil toch wat zeggen. “Het voelt heel goed”, zegt hij in een interview op de clubkanalen. “Ik ben er heel blij mee. Het betekent dat ik het gewoon goed heb gedaan het voorbije half jaar. Nu is het aan mij om hard te blijven werken.”

De jeugdinternational vierde in april zijn debuut in het eerste elftal van de Ajacieden, in een 4-0 overwinning tegen Fortuna Sittard in de Johan Cruijff Arena. Hij schopte het voorlopig tot vier optredens in het eerste elftal. Komend seizoen kan hij al vast deel uitmaken van de A-ploeg. “De voorbereiding is altijd een leuke periode. Je kan jezelf laten zien, er is ook een nieuwe trainer… Ik hoop mij te kunnen bewijzen en zo veel mogelijk minuten te maken. Maar er is niets afgesproken, ik ga gewoon spelen waar de trainers mij nodig hebben. Of het nu bij Jong Ajax of bij de eerste ploeg is.”

Zijn hoogtepunt tot nu toe bij Ajax: zijn gescoorde strafschop in de bekerfinale tegen PSV. Die finale werd wel verloren, maar Godts kreeg veel lof voor zijn koelbloedigheid bij het nemen van de penalty. “Ik ben wel rustig. Die penalty was een weerspiegeling van hoe ik ben naast het veld.”

