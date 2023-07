Sportief manager Merijn Zeeman en Jumbo-Visma hebben hun plan weer klaar: “Als we naar de cijfers van Van Aert kijken, ziet het er goed uit”

Als Wout van Aert straks in de aanval gaat op de Col de Pike, of net niet, dan is het sportief manager Merijn Zeeman (44) die dat samen met de andere ploegleiders vooraf al op papier zette. De Nederlander was vorig jaar de architect van de succesrijkste Tour uit de geschiedenis van Jumbo-Visma, met zes ritzeges, de bollentrui, het groen én het geel. Ook nu heeft hij een nieuw plan klaar.