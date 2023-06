Niet iedereen zwicht voor Saudische oliedollars: na Romelu Lukaku weigeren ook José Mourinho en Jamie Vardy lucratieve aanbiedingen

Eerder raakte al bekend dat Romelu Lukaku een lucratieve aanbieding uit Saudi-Arabië afsloeg. De Rode Duivel is op zijn 30ste nog niet klaar met het Europese voetbal. Het liefst van al zou hij bij Inter in Italië blijven.

Een spits die wel al op zijn retour is: Jamie Vardy. De 36-jarige Engelsman, die dit seizoen degradeerde met Leicester City, heeft volgens het goed geïnformeerde Sky Sports een aanbieding van Khaleej FC afgewezen. Vardy ziet een avontuur in Saudi-Arabië niet zitten. Bij Leicester heeft hij nog één jaar contract, het is niet duidelijk of hij volgend seizoen in de Championship wil voetballen.

En ook coaches worden naar Saudi-Arabië gelokt. Transferspecialist Fabrizio Romano weet dat José Mourinho (60) een aanbieding van Al Hilal kreeg. Hij zou er zo’n 30 miljoen euro per jaar kunnen verdienen, maar ook The Special One heeft er geen oren naar. Hij blijft normaal gezien gewoon bij AS Roma.

Italiaanse media weten dan weer dat ook Massimiliano Allegri (55) een lucratieve aanbieding op zak heeft van hetzelfde Al Hilal. De Saudische topclub zou hem eerst een contract van 60 miljoen euro aangeboden hebben voor drie seizoenen en zouden hun aanbod ondertussen verhoogd hebben naar 90 miljoen. Maar ook Allegri heeft er, ondanks het feit dat hij vier keer meer zou kunnen verdienen, geen zin in. Hij blijft in principe bij Juventus.

Bekende spelers die de afgelopen periode wel al voor een Saudische club tekenden: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy en Ruben Neves. En dat lijstje wordt de komende tijd ongetwijfeld nog wat langer.