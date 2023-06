WB mountainbike Val di Sole: De Froidmont en Schuermans halen top vijf in shorttrack, fotofinish bij de vrouwen

De Belgische mountainbikers Pierre de Froidmont en Jens Schuermans zijn vrijdagavond in de top vijf geëindigd van de wereldbekermanche mountainbike shorttrack in het Italiaanse Val di Sole.

In hun twintig minuten lange shorttrackwedstrijd reden zowel De Froidmont als Schuermans een attente koers, waarin ze allebei zelfs even de ruime kopgroep aanvoerden. Ook in de slotronde bleven de twee Belgen zich voorin houden, al hadden ze geen antwoord op de aanval van de latere winnaar Luca Schwarzbauer. Enkele seconden na de Duitser sprintten De Froidmont en Schuermans naar een respectievelijke vierde en vijfde plek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de vrouwenwedstrijd in Val di Sole hield de Oostenrijkse Laura Stigger de Nederlandse vrouw in vorm Puck Pieterse van een nieuwe zege. Stigger haalde het nipt voor Pieterse in een spannende sprint met twee. Belgisch kampioene Emeline Detilleux eindigde als 34e.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zondag worden tijdens de wereldbekermanche in Val di Sole de crosscountrywedstrijden afgewerkt, de olympische variant van het mountainbiken. Dankzij hun topvijfplek in de shorttrack mogen De Froidmont en Schuermans daarin op de eerste startrij plaatsnemen.