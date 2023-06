Wimbledon ontketent storm van kritiek met controversieel kunstwerk, Andy Murray is verbaasd: “Het is een ramp”

Maandag gaat in Londen Wimbledon 2023 van start, het derde grandslamtoernooi van het tennisjaar. Voor aanvang heeft een kunstwerk echter voor wat controverse gezocht. Lokale favoriet Andy Murray had het er zelfs over op een persconferentie.

De organisatie tweette onlangs een kunstwerk met verschillende tennissterren op. “Op Wimbledon zijn we getuige geweest van de ene epische rivaliteit na de andere”, klinkt het. “Daardoor werd de sport naar nieuwe hoogtes gestuwd. Op naar de volgende generatie van headliners...”

Daarmee verwezen de Engelsen naar Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, die ook vooraan staan op de tekening. Het iconische trio Roger Federer-Rafael Nadal-Novak Djokovic volgt.

Op zich is er weinig mis met het kunstwerk, maar er kwam meteen een storm van kritiek. Het feit dat vrouwen als Martina Navratilova en Serena Williams slechts in de achtergrond te zien zijn, stuitte veel mensen tegen de borst. In de UK was er ook ophef over de afwezigheid van Andy Murray, de Brit die Wimbledon twee keer op zijn naam schreef.

Broer Jamie vroeg zich op Instagram meteen af waar de Britse tennisheld gebleven was en nonkel Nial Erkine was woest. “Dit is vreselijk, op alle niveau’s. Het draait op de voorgrond alleen om mannen en jullie Britse held is nergens te zien. Schaam jullie!”

© REUTERS

Op zijn persconferentie in aanloop naar Wimbledon kon Murray dan ook niet anders dan er zelf wat over zeggen. “Het was een ramp hé”, zei de Schot met een zeker cynisme. “Ik kan er niet veel meer over zeggen. Het is allemaal vrij duidelijk als je de poster ziet. Het was gewoon wat raar om te zien. De spelers die erop staan, hebben geweldige carrières gehad en veel succes op Wimbledon. Anderen zijn dan weer de besten ooit. Alcaraz en Sinner zijn geweldige tennissers, maar het ziet er wat vreemd uit dat al die toppers achter hen staan. Mij maakt het allemaal niet zóveel uit, maar ik begrijp wel waarom mensen er een issue van maken.”

De maker van het kunstwerk reageerde kort door te stellen dat er nog andere posters geplaatst zullen worden tijdens het grandslamtoernooi.