Bilzen

In het kerkdorp Eigenbilzen stond het leven even stil. Kermis of geen kermis? Een verkeerde datum bij de aankondiging in het stadsmagazine zorgde voor veel verwarring. De oplossing die de stad Bilzen bedacht: niet één maar twee weekenden op rij blijft de kermis staan. “Zoals in de grote steden, een echte foor”, lacht Martine Thijsen, uitbaatster van het dorpscafé Hartenberg.