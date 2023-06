Voor wie er nog aan twijfelde: Heinz schept klaarheid over waar je ketchup moet bewaren

Bewaart u de ketchup in de ijskast of gewoon in een keukenkast? Twijfel niet langer: Heinz – van dé ketchup – heeft nu voor eens voor altijd duidelijk gemaakt waar die fles hoort!

“Mensen die hun ketchup bewaren in de ijskast mag je niet vertrouwen”, schreef rapper Cardi B ooit op Twitter. En Jennifer Lopez zei in een interview ooit dat niet wil daten met mannen die hun ketchup in de ijskast bewaren.

Maar daar Heinz dan toch anders over: in een bericht op Twitter wordt het debat voor eens en voor altijd gesloten: “Ter info: Ketchup. Hoort. In. De. IJskast!!!”, klinkt het.

De tweet lokte een debat uit op sociale media. In de bijhorende poll staat de ijskast voorlopig op 55 procent, de keukenkast op 45 procent.