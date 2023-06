Mooie woorden voor Tadej Pogacar van verloofde Urska Zigart op vooravond Tour: “Mijn enige wens is dat je veilig thuiskomt”

“Het is eindelijk zover... de post waar jullie allemaal op hebben gewacht”, schrijft Zigart, die net als haar verloofde Sloveens kampioen wielrennen werd vorig weekend. “De jaarlijkse pre-Tour de France post is er. De grappige jongen op de foto’s is er minstens net zo enthousiast over als toen ik de eerste foto nam… en hetzelfde geldt voor het grootste deel van de wielerwereld.”

Zigart heeft het daarna over de periode na de val van Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij zijn pols brak. Pogacar viel al vroeg in koers over een put in de weg. “Het was niet altijd makkelijk dit jaar en vaak moesten we multitasken om dingen gedaan te krijgen, maar knuffels en lekker eten losten veel problemen op. Er kwam een Belgische kuil die je glimlach op zijn kop zette, maar alleen voor een dag of twee en we realiseerden ons al snel dat we het belangrijkste in het leven al hebben.”

“Nadat je je ‘slimme bril had opgezet’, maakte je een plan en werkte je hard om weer op schema te komen voor de Ronde van Frankrijk. We zijn er zelfs een paar dagen gestopt om wat beklimmingen te zien en het is je gelukt om heel incognito te zijn met je ‘emmerhoed’.”

Tot slot spreekt Zigart haar geliefde moed in voor de komende drie weken, beseffend dat het misschien niet simpel zal worden met zijn pols die nog niet volledig genezen is. “Wat er gebeurt, gebeurt. Je hebt niet alles in eigen handen! Nou ja, er zit nog een schroef in je linkerhand, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je hebt in het verleden ongelooflijke dingen gedaan en dat mag je nooit vergeten. Mijn enige wens is dat je veilig thuiskomt, zodat we samen kunnen doen alsof we het haten om in de regen te rijden.”

Bij de tekst deelde Zigart ook tien foto’s van Pogacar van de afgelopen periode. ️