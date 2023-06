Max Verstappen versiert de pole voor de GP van Oostenrijk: “Moeilijk om de witte lijn goed in te schatten”

Max Verstappen start zondag vanop pole in de GP van Oostenrijk. Het verschil was erg nipt met de Ferrari van Charles Leclerc. De kwalificaties vonden op vrijdag plaats, omdat zaterdag een sprintrace gehouden wordt.

De kwalificaties werden in Spielberg getekend door constante problemen met de track limits. Vooral in de bochten 9 en 10 gingen veel rijders met de vier wielen buiten de witte lijnen, en dat wordt systematisch bestraft door die rondetijd te schrappen. Het grootste slachtoffer was Sergio Perez. De teammaat van Max Verstappen bij Red Bull zag in Q2 al zijn rondetijden geschrapt en kon voor de vierde keer op rij niet doorstoten naar Q3.

“Daar moeten we over spreken”, zei een ontstemde teambaas Christian Horner. Tegelijk maakte Red Bull zich zorgen over Nyck de Vries, die voor het zusteream Alpha Tauri allerlaatste werd. Wat meteen speculaties teweegbracht: De Vries out, Perez naar AlphaTauri en Daniel Ricciardo naast Verstappen? Voorbarig wellicht.

In Q3 gaf Verstappen de toon aan van bij zijn eerste rondje, maar zijn laatste verbetering was hoognodig, want Charles Leclerc naderde nog tot op 48 duizendsten. Verstappen had zich, zoals veel kijkers, geërgerd aan de regen aan bestraffingen wegens het overschrijden van de track limits.

“Wij doen dit niet met opzet, maar met deze snelheden in deze snelle bochten is het gewoon heel lastig om de witte lijnen in te schatten in deze grote en zware auto’s. Er waren er veel die er last mee hadden, waaronder ikzelf. Het was een kwestie van overleven. Je moest een rondje op veilig afleggen en dat haalt wat van het plezier weg. Maar ik ben tevreden met de pole. Maar het weekend is nog lang. De auto is snel, en dat is waar het om gaat.”

