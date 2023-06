Zuchtende Philippe Gilbert verkent veelbesproken slotklim van de eerste Tourrit: “Vanaf hier gaan ze naar boven sprinten”

De eerste etappe van de Tour draait slechts om één hindernis: de Muro de Piké. Die ligt vlak voor de finish is kent pieken tot 20 procent. De kans voor Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard om al eens een eerste keer te duelleren, met mannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert als rittenkapers op de loer. Philippe Gilbert trok de slotklim richting Bilbao op voor Eurosport en ondervond dat het een échte kuitenbijter is.

De ex-wereldkampioen ondervond aanvankelijk dat het wegdek best “glibberig” is. “Dat komt door de bomen”, klinkt het. “Als het nattig is, dan kan er wel eens geschoven worden. (zucht) Het is precies de Muur van Hoei hier met die S-bocht. Dit wordt echt een zwaar stuk. Op 500 meter van de top wordt het minder steil. Hier zal je de beste renners uit het zadel naar boven sprinten. Na een bocht naar rechts ben je bijna boven en dan sprinten op het buitenblad naar de top.”

De beelden: